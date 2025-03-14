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Трамп анонсировал новые детали по перемирию в Украине

14 мартa 2025, 23:18 1341

Президент США Дональд Трамп считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Об этом он заявил в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

«Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, все будет хорошо», – заявил он.

Президент США отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.

Напомним, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

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