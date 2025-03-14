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Армения выдворила российских пограничников

14 мартa 2025, 23:25 825

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что с 1 марта страна полностью самостоятельно осуществляет контроль на пограничных переходах, и поблагодарил Россию за многолетнее содействие в этом вопросе.

«С 1 марта на всех контрольно-пропускных пунктах на границах Армении службу осуществляют армянские пограничники. Это касается как действующих КПП, так и недействующих, каковым является КПП «Маргара». Это вовсе нельзя не считать важным событием. Хотел бы в этом ключе воспользоваться случаем и выразить благодарность российским партнерам за осуществление этой службы до сих пор», - отметил глава ведомства.

В начале октября 2024 года, после состоявшейся в Москве встречи премьер-министра республики Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, власти Армении сообщили, что, согласно достигнутой договоренности, российские пограничники покинут КПП «Агарак» на границе с Ираном, и с января охрана там будет осуществляться только силами армянских пограничников. 28 февраля Пашинян заявил, что охрана КПП «Маргара» на границе с Турцией также переходит под контроль армянских пограничников. Этим событиям предшествовал вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц 31 июля 2024 года.

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