Европейские чиновники срочно отправились в США

Советники по безопасности Германии, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон для переговоров по Украине. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что с неанонсированным визитом в США срочно отправился советник по безопасности канцлера Олафа Шольца Йенс Плетнер.

«Плетнер вместе со своим британским коллегой Джонатаном Пауэллом встречается в Белом доме с Майком Уолтцем, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности… Во встрече также примет участие советник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам безопасности Эммануэль Бонн», - говорится в сообщении.

Акцентируется, что данный дипломатический блиц был организован в сжатые сроки и пришелся на «критический момент переговоров о прекращении огня в войне между Россией и Украиной».

Переговоры о возможном прекращении огня в Украине до сих пор велись без участия европейцев, добавили в издании.