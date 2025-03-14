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Макрон призвал не затягивать с заявлениями

14 мартa 2025, 23:58 1356

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна принять американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня. Об этом он написал в социальной сети X.

В пятницу, 14 марта, Макрон рассказал, что пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем с британским премьер-министром Киром Стармером после «прогресса, который стал возможным благодаря встрече между США и Украиной во вторник (11 марта – ред.) в Джидде».

«Теперь Россия должна принять американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Злоупотребления должны прекратиться. Затягивание с заявлениями также», – заявил французский президент.

Он также отметил, что 11 марта в Париже состоялась встреча, в которой приняли участие около 40 начальников штабов армий.

Французский президент анонсировал, что в субботу, 15 марта, продолжит работать над усилением поддержки Украины и крепкого и длительного мира через видеоконференцию со Стармером, Зеленским и другими партнерами.

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