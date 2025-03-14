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Трамп объяснил свои слова о мире в Украине за сутки

00:07 1244

Президент США Дональд Трамп назвал сарказмом собственные обещания заключить мир в Украине за сутки. Об этом он заявил в интервью телеканалу FOX26, записанному в четверг, 13 марта.

«Ну, я тогда говорил это с некоторым сарказмом. — ответил Трамп. — Что я реально имею в виду, — это что я хочу, чтобы это разрешилось. Я думаю, что у меня получится».

«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться того же с Россией. И, думаю, пока все идет нормально. В понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — добавил Трамп.

Американский лидер в ходе предвыборной кампании не раз говорил, что сможет завершить войну России против Украины за сутки. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — утверждал Трамп.

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