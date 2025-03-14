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Зеленский анонсировал разговор с Эрдоганом

00:09 1143

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном контроль за «тишиной» на фронте в Украине, а также анонсировал разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, Макрон предложил замечательные идеи по вопросу контроля за тишиной во время возможного перемирия.

«Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы. Гарантии безопасности, ситуация на земле, возможное развитие ситуации - во всем этом имеем четкую поддержку Франции», - рассказал Зеленский.

Он также рассказал, что у него запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора Зеленский хочет проинформировать его о позиции Украины относительно тишины и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны.

«Завтра состоится саммит европейских партнеров: мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит - происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами. Безопасность - это приоритет», - сказал Зеленский.

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