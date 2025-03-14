Госсекретарю США расстелили ведущую в лужу ковровую дорожку

Прилетевшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио расстелили у трапа короткую красную ковровую дорожку прямо перед лужей, сообщает The Mirror US.

Издание отмечает, что это стоит расценивать как намек на напряженность между двумя странами. Вероятно, Рубио столкнется с потенциально враждебным приемом со стороны своих коллег на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7).

Отношения между Канадой и США обострились на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести на канадские товары пошлины, а также заявлений главы Белого дома о намерении присоединить Канаду в качестве 51-го штата.