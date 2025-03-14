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Россия обстреляла Кривой Рог «Искандерами»

00:36 781

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав по центру жилого квартала, заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По последним данным, 11 человек получили ранения при обстреле. Шестеро из них госпитализированы.

В результате удара произошло несколько пожаров, которые уже потушили. Повреждены три многоквартирных дома и городские коммуникации, разрушены «объекты бизнеса». Лысак опубликовал фотографию одного из пострадавших зданий.

Глава Совета Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что, по предварительным данным, войска РФ обстреляли город баллистическими ракетами «Искандер-М», попав по зданию ночного клуба и объекту гражданской инфраструктуры.

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