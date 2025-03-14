Нефть упадет до 50 долларов

Торговые войны, инициированные Дональдом Трампом, а также ужесточение санкций против Ирана и России, создали на нефтяном рынке ситуацию неопределенности, которая в принципе должна была повлиять на баланс спроса и предложения и привести к росту цен на «черное золото». Но опасения по поводу возможного замедления экономик США и Китая, как следствие торговых войн, свидетельствуют об обратном - хоть и медленно, но нефть продолжает дешеветь. В то же время наличие санкций вовсе не означает, что экспорт российской нефти заметно сократился. Ибо тот факт, что цена российской нефти марки Urals опустилась недавно ниже предельной отметки в 60 долларов за баррель, установленной в 2022 году странами G7 и Европейским союзом, позволил Индии и Китаю - основным покупателям российской нефти - импортировать ее законным путем, не опасаясь санкций.

Напомним, что в начале января, за несколько дней до истечения срока своих полномочий, президент США Джо Байден резко ограничил экспорт российской нефти. Под санкции попали перевозившие ее десятки танкеров «теневого флота», а также крупнейшие добывающие компании и трейдеры. В результате Индия и Китай стали отказываться от российской нефти и искать альтернативные источники поставок. Однако уже в феврале, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, цены на «черное золото» стали падать. И поскольку марка Urals изначально продавалась с дисконтом, ее падение в цене произошло быстрее остальных марок. В феврале средняя экспортная цена российской нефти составила 55 долларов за баррель, что позволило экспортировать ее без учета санкционных рисков. В результате Индия резко увеличила импорт, полностью восстановив «добайденовский» объем закупок российской нефти. В марте трейдеры значительно увеличили число зафрахтованных танкеров, перевозящих ее в Индию. В основном речь идет об аренде танкеров, не попавших в «черные списки» теневого флота, расширяющегося с каждым новым пакетом антироссийских санкций. Согласно данным агентства Reuters, по итогам марта ежесуточный уровень потребления российской нефти в Индии может составить 1,54 миллиона баррелей.

Однако из-за снижения цен доходы России от продажи нефти, даже несмотря на существенный рост экспорта, продолжают падать. По данным ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в феврале они составили 13,28 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с январем на 2,44 миллиарда. Доходы России непосредственно от продажи нефти сократились на 1,37 миллиарда долларов, до 8,26 миллиарда, а от продажи нефтепродуктов - на 1,07 миллиарда, до 5,02 миллиарда долларов. И, по данным на 14 марта, процесс глобального удешевления нефти продолжается. Сегодня в итальянском порту Аугуста цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light снизилась на 0,81 доллара (-1,09 процента по сравнению с предыдущим показателем) и составила 73,21 доллара за баррель. А в турецком Джейхане цена Azeri Light упала на 0,84 доллара, или на 1,15 процента, достигнув 71,9 доллара за баррель. Цена Urals снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,79 доллара, или 1,38 процента, составив 56,09 доллара за баррель. Российский олигарх Олег Дерипаска заявил о неизбежности дальнейшего снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель.