Тема расширения военного и политического сотрудничества между Турцией и Европейским союзом была вновь поднята 12 марта в Анкаре во время встречи премьер-министра Польши Дональда Туска с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Туск хочет, чтобы Турция играла ведущую роль в переговорах между Россией и Украиной. Однако этот вопрос не может быть решен единолично ни Анкарой, которая сохраняет сбалансированные отношения как с Россией, так и с Украиной, ни самой Польшей.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию будет стремиться принудить Украину к соглашению о прекращении огня с Россией ценой территориальных уступок. На этом фоне Европейский союз все громче заявляет о своем желании видеть Турцию в качестве ключевого игрока в новой «архитектуре безопасности Европы». Но на фоне того, как сторонники «ценностной» Европы призывают Вооруженные силы Турции поддержать Евросоюз перед возможной вооруженной угрозой со стороны России, наболевший вопрос о полноценном членстве Анкары в ЕС вновь отходит на второй план. «Европа ценностей» под угрозой? Термин «Европа ценностей» вошел в политический лексикон после окончания холодной войны, вызванной распадом СССР, а принятые в 1993 году Копенгагенские критерии стали фундаментом «мягкой силы» ЕС на следующие два десятилетия. В 2002 году, после прихода к власти Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция провела серию масштабных реформ в надежде на вступление в ЕС. Однако в 2004 году Греция, воспользовавшись правом вето, заблокировала членство Анкары, а грекам Кипра, отклонившим план объединения острова, был дан «зеленый свет» для вступления в ЕС, что вызвало глубокое разочарование Анкары.

Тем не менее, Турция продолжала реформы, направленные на интеграцию в ЕС, а в 2009 году даже инициировала процесс урегулирования конфликта с террористической Рабочей партией Курдистана. Однако в последующие годы «кольцо террора» вокруг Турции стало все больше сжиматься, мало того, ряд государств Европы активно поддерживали эти процессы, ну а попытка государственного переворота, осуществленная 15 июля 2016 года, вынудила Анкару сосредоточиться на предотвращении внутренних угроз и отодвинуть на второй план Копенгагенские критерии. Все это происходило на фоне усилившихся ксенофобских настроений в Европе и оттягивания под надуманными предлогами решения вопроса о членстве Турции в Евросоюзе. Военное сотрудничество и перспективы членства Польский премьер-министр Дональд Туск, выразив поддержку полноправному членству Анкары в Евросоюзе, отметил, что в рамках НАТО его страна имеет с Турцией много общего. Это действительно так, поскольку Польша граничит с Россией на восточном фланге НАТО, а Турция — на южном. Напомним также, что Анкара и Варшава играют важную роль в стратегической обороне Североатлантического альянса, поскольку Турция имеет вторую по численности армию в НАТО, а Польша – третью. Помимо этого, в Турции размещена система раннего оповещения о ракетных ударах альянса, тогда как сами ракеты базируются в Польше.