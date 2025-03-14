Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко

Haqqin.az ежедневно подводит итоги прошедшего дня. В нашей рубрике «Объектив haqqin.az» вы сможете ознакомиться с главными событиями, запечатлевшимися в нашей памяти. Речь идет всего лишь о фрагментах в короткой памяти длиною в один день. Возможно, и не сегодня, вероятно, в последующие дни эти фрагменты станут историческими феноменами. Ведь на наших глазах вершится новая история! * * * Фото дня: Буэнос-Айрес (Аргентина). Журналисты развешивали свои камеры у ворот здания парламента в знак протеста после того, как фотожурналист Пабло Грилло получил тяжелую травму во время освещения демонстрации пенсионеров. Во время протестов фотографу Пабло Грилло после удара в голову баллончиком со слезоточивым газом потребовалась госпитализация. Сейчас фотограф находится в коме.

Просьба дня Президент США Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить окруженные в Курской области группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Трамп заметил, что в данный момент тысячи украинских солдат находятся в крайне тяжелом и уязвимом положении, утратив всякую надежду выбраться живыми. Трамп настоятельно попросил российского коллегу «пощадить их жизни». «Это будет ужасная резня, такой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!» - заявил Трамп. Заявление дня Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что почти все члены Евросоюза хотят продолжения боевых действий на Украине. По его словам, страны ЕС намерены предложить Украине членство в объединении в обмен на продолжение боевых действий против России. «Европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать вести войну и, в свою очередь, получит ускоренное членство», - сказал он. «Это разрушит весь Евросоюз. Это уничтожит нас», - добавил Орбан.

Убийство дня Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что спецслужбам Ирака удалось ликвидировать лидера ИГИЛ в Ираке. Абу Хадиджа аль-Ираки занимал должность заместителя халифа группировки. Ас-Судани назвал боевика «самым опасным» лидером запрещенного движения. Террорист был ликвидирован в провинции Анбар на западе Ирака с помощью авиаудара. Переговоры дня США и Израиль ведут переговоры с властями Судана и Сомали, а также непризнанного международным сообществом Сомалиленда, о возможном переселении жителей сектора Газа. Об этом сообщает AP со ссылкой на американских и израильских чиновников. По словам собеседников агентства, США и Израиль обратились к трем восточноафриканским правительствам с целью начать дискуссии об использовании их территорий в качестве возможных мест для переселения палестинцев из сектора Газа, в соответствии с планами президента США Дональда Трампа.

Исповедь дня Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как готовил членов правительства к высоким должностям. Для воспитания нового поколения он «катал» их в статусе губернаторов «по земле», чтобы они понимали принцип этой работы. «Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», - отметил Лукашенко в ходе выступления в Совфеде России. Угроза дня Претензии Дональда Трампа на Гренландию могут привести к войне между Копенгагеном и Вашингтоном. Об этом заявил глава комитета по обороне датского Фолькетинга (парламента) Расмус Ярлов. Так он прокомментировал заявление Трампа, что остров вскоре перейдет во владение США. Генсек НАТО Марк Рютте в ответ сказал, что не хочет «втягивать» альянс в решение этого вопроса. «Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО», - заявил Ярлов.