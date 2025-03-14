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Германия готовит пакет помощи Украине на 3 миллиарда

01:19 418

Германия намерена выделить дополнительные 3 млрд евро в рамках военной помощи Украине. Такое заявление на пресс-конференции сделал будущий канцлер, лидер ХДС Фридрих Мерц.

По его словам, пакет помощи должна одобрить Верхняя палата парламента. Мерц ожидает, что Бундесрат примет соответствующее решение уже 21 марта.

Уточняется, что увеличить помощь Украине договорились ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые». По мнению Мерца, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц согласится на выделение средств, как только будет одобрен финансовый пакет на оборону и инфраструктуру.

«Я предполагаю, что решение будет принято не позднее следующей недели. Есть подтверждение», - подчеркнул Мерц, отметив, что проблем относительно выделения средств больше нет.

После победы на выборах, которые состоялись 23 февраля, лидер ХДС обещал, что решение о дополнительной помощи Украине будет обязательно принято.

Министр обороны Германии Борис Писториус 6 марта подтвердил формирование пакета военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро. В его рамках в 2025 году планируется поставка трех дополнительных систем IRIS-T SLS и трех IRIS-T SLM. В тот же день Канада впервые выделила 2,5 миллиарда канадских долларов (примерно 1,7 миллиарда долларов США) из замороженных российских активов в рамках инициативы G7 ERA, а 7 марта Киев получил 752 миллиона фунтов стерлингов от Великобритании.

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