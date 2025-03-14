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Украинский город оказался обесточен после атаки России

01:40 437

Российская армия вечером 14 марта атаковала ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру Одесской области, полностью обесточен город Черноморск. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

«Россия в очередной раз массированно атаковал Одесскую область ударными дронами. В результате удара из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск. Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы», - написал он.

В течение дня 14 марта в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Незадолго до полуночи Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

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