Украинский город оказался обесточен после атаки России

Российская армия вечером 14 марта атаковала ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру Одесской области, полностью обесточен город Черноморск. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

«Россия в очередной раз массированно атаковал Одесскую область ударными дронами. В результате удара из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск. Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы», - написал он.

В течение дня 14 марта в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Незадолго до полуночи Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.