USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Новость дня
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..

Трамп: «Все шло к третьей мировой войне»

01:51 448

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине могла привести к началу третьей мировой войны, но теперь угроза уменьшилась.

«Это очень легко могло привести к третьей мировой войне», - отметил американский лидер в пятницу, говоря о войне между Россией и Украиной. «Все шло к третьей мировой войне. Из-за ядерного оружия это была бы такая война, какой никогда не бывало», - подчеркнул он, выступая в Министерстве юстиции США.

Президент США выразил уверенность в том, что усилия его администрации позволили уменьшить угрозу. «Но, думаю, у нас все неплохо. Гораздо лучше, чем было до того, как мы подключились к этому», - добавил он, говоря о шагах его администрации.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательных данных и оказание военной помощи Украине. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о добыче украинских полезных ископаемых.

Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 627
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
14 мартa 2025, 15:29 4494
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
14 мартa 2025, 15:10 3995
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома все еще актуально
14 мартa 2025, 20:39 5412
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 875
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
14 мартa 2025, 20:16 3561
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья наша корреспонденция
00:54 1339
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
14 мартa 2025, 19:00 3993
Нефть упадет до 50 долларов
Нефть упадет до 50 долларов наш обзор
00:38 1601
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?.. обновлено, все еще актуально
14 мартa 2025, 17:10 18454
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу все еще актуально
14 мартa 2025, 17:01 5083

ЭТО ВАЖНО

Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 627
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
14 мартa 2025, 15:29 4494
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
14 мартa 2025, 15:10 3995
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома все еще актуально
14 мартa 2025, 20:39 5412
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 875
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
14 мартa 2025, 20:16 3561
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья наша корреспонденция
00:54 1339
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
14 мартa 2025, 19:00 3993
Нефть упадет до 50 долларов
Нефть упадет до 50 долларов наш обзор
00:38 1601
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?.. обновлено, все еще актуально
14 мартa 2025, 17:10 18454
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу все еще актуально
14 мартa 2025, 17:01 5083
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться