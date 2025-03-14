Трамп: «Все шло к третьей мировой войне»

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине могла привести к началу третьей мировой войны, но теперь угроза уменьшилась.

«Это очень легко могло привести к третьей мировой войне», - отметил американский лидер в пятницу, говоря о войне между Россией и Украиной. «Все шло к третьей мировой войне. Из-за ядерного оружия это была бы такая война, какой никогда не бывало», - подчеркнул он, выступая в Министерстве юстиции США.

Президент США выразил уверенность в том, что усилия его администрации позволили уменьшить угрозу. «Но, думаю, у нас все неплохо. Гораздо лучше, чем было до того, как мы подключились к этому», - добавил он, говоря о шагах его администрации.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательных данных и оказание военной помощи Украине. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о добыче украинских полезных ископаемых.