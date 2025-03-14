Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный

Уже после того, как самолет спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа покинул российское воздушное пространство, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал короткое сообщение о том, что Владимир Путин поздно вечером 13 марта действительно принимал Уиткоффа и передал через него «дополнительные сигналы» и «дополнительную информацию» Трампу. Добавив, что после встречи есть основания испытывать «осторожный оптимизм». Песков подчеркнул, что президент России поддерживает позицию Трампа по урегулированию на Украине, но «озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы».

Без взаимных «комплиментов» двух президентов сейчас не обходится, пожалуй, ни один «обмен месседжами» по теме Украины. И это вселяет действительно оптимизм. Однако он не должен вводить в заблуждение. Идет жесткий торг. Но закулисный. Кстати, Киев в этом участвует тоже, но по-своему. Прямых контактов между руководством России и Украины нет, разумеется, но есть обмен «сигналами» в контексте складывающейся ситуации. Так, ВСУ утром 14 марта снова атаковали Москву дронами, хотя и меньшим масштабом, чем тремя днями ранее. При этом явно выждав, пока самолет Уиткоффа покинет аэропорт Внуково и улетит на безопасное расстояние. Трамп, со своей стороны, ознакомившись с «нюансами» от Путина, которые российский президент выдвинул еще до своего разговора со спецпосланником (и тоже в расчете на то, что Трамп с ними ознакомится в начале своего рабочего дня), отозвался о реакции Москвы на предложение устроить 30-дневное прекращение огня вполне благожелательно. По его словам, «все проходит положительно». А советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц употребил прямо-таки «формулу Пескова»: мол, Вашингтон оценивает переговоры с «осторожным оптимизмом». Вопрос в том, на каком именно слове в этой формуле делают акцент Москва и Вашингтон. Со своей стороны, госсекретарь США Рубио еще чуть добавил оптимизма, заявив, что США не собираются утверждать, что РФ пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед. Судя по всему, Москва и Вашингтон действительно хотят достигнуть хоть какого-то результата.

Реакция Москвы на детали соглашения о прекращении огня, которую президент Украины Зеленский предсказуемо назвал «манипуляциями», была при этом предсказуемой. Все и ждали выдвижения встречных условий («нюансов»). Кремль не мог пойти сходу на принятие предложения о 30-дневном перемирии в том виде, как оно было озвучено в саудовской Джидде американской и украинской делегациями. А выдвинутые «нюансы-вопросы» выглядят по-своему обоснованными. Главный вопрос: кто будет наблюдать за соблюдением режима прекращения огня на фронте длиной почти 2 тыс. км? Госсекретарь США Рубио вскользь упоминал о возможности спутникового наблюдения, но прецедентов на сей счет пока в мировой практике не было. Кто-то должен быть на земле, при том что никаких европейских «миротворцев» Москва видеть не хочет. Возможно, закулисно идет (в том числе с Киевом через посредников) согласование списка стран, которые могли бы послать своих представителей. Стоит в этой связи обратить внимание на визит на днях в Москву генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Что, с одной стороны, говорит о возобновлении контактов с этой организацией, которая в свое время осуществляла наблюдение за режимом прекращения огня на Донбассе в рамках Минских соглашений. С другой стороны, комментарии в адрес этой структуры, сопровождавшие визит, были весьма скептическими.

Да и раньше Москва выражала неудовольствие, как она считала, «предвзятостью ОБСЕ» касательно конфликта на Украине. Так, тот же Песков подчеркнул, что деятельность ОБСЕ подвержена существенным проблемам из-за двойных стандартов, из-за чего она «неспособна выполнять свои нынешние функции». Впрочем, отметив при этом как «чрезвычайно сбалансированные» высказывания генсека ОБСЕ о конфликте на Украине. Может, дверь еще не окончательно закрыта? Путин также поднял вопрос о том, что на время прекращения огня должны быть остановлены и поставки вооружений Украине, и мобилизационные действия, прекращено обучение украинских военных на Западе. Что сразу же спровоцировало встречные условия и со стороны представителей Киева: а как насчет таких же действий со стороны РФ? При этом европейские союзники и слышать не хотят ни о каком прекращении поставок вооружений. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц вновь напомнил о готовности поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом разговаривать с Европой Москва не хочет. Только с Вашингтоном. Среди прочих своих «нюансов» Путин упомянул тезис о том, что Вооруженные силы России находятся в наступлении, в том числе в Курской области, задав вопрос, прозвучавший вроде бы риторически: «Вы что, предлагаете просто выпустить ВСУ оттуда?» Трамп тут же нашел ответ на этот вопрос – в виде просьбы, которую было бы трудно проигнорировать. В принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп написал, что тысячи украинских солдат «полностью окружены российскими военными», явно имея ввиду как раз заявления Путина об окружении крупной группировки ВСУ в Курской области, которые Киев поспешил опровергнуть (ему вовсе не нужно публичное признание такого финала начатой летом прошлого года операции). «Я настоятельно просил президента Путина сохранить их жизни», — написал президент США.

Положительная реакция Кремля последовала немедленно. Согласно той логике, что когда нет крупных достижений и договоренностей между двумя переговаривающимися сторонами, нужно периодически демонстрировать хотя бы какой-то успех по частностям. Гуманитарная сфера – самое оно. Например, ранее это был обмен заключенными между Россией и США. И вот, выступая на заседании Совета безопасности РФ (обычно оно проходит по понедельникам), российский президент заявил, что «украинские боевики – террористы, но мы с пониманием относимся к призыву Трампа пощадить украинских военнослужащих, по соображениям гуманитарного характера». Дав понять, что слово за Киевом – он должен отдать приказ сложить оружие. Зеленский тут же отреагировал (есть «обмен сигналами», есть), заявив, что Курская операция выполнила свою задачу, оттянув российские войска от Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Поблагодарив военных за операцию, он, однако, воздержался от приказа в прямом эфире сдаваться в плен.

Между тем, Трамп, в полном соответствии с «учением Рейгана» и его доктриной «мир с позиции силы», тоже, периодически рассыпаясь в благожелательных заявлениях в адрес Путина, по-тихому ужесточил санкции против России, еще сильнее ограничив платежи за энергоносители. В частности, 13 марта администрация США пропустила (без продления) истечение срока действия лицензии, покрывавшей платежи за энергоносители для нескольких российских банков, которым до сих пор разрешалось получать платежи в долларах (так называемая «Генеральная лицензия 8L», которая действовала с февраля 2022 года). Это сильно затруднит получение Россией платежей за энергоносители. Да еще министр финансов Скотт Бессент вновь заявил, что США не колеблясь введут дополнительные санкции против Москвы, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Минфин США уже рассматривает возможные новые санкции в отношении российских нефтяных компаний, в этом смысле готовясь продолжать политику администрации Байдена. В ближайшее время политика «перебрасывания мяча друг другу» Москвой и Вашингтоном может продолжиться. При этом стороны косвенно уже признают, что разговор или даже встреча двух президентов назревает и может произойти уже достаточно скоро. Пока идет закулисный торг по «нюансам» возможного прекращения огня, которое имеет не нулевые шансы на реализацию. Однако контуры будущего, именно что прочного мира, пока не просматриваются. Кроме разве что одного вопроса. Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте окончательно «прозрел» и «разоружился перед Трампом» после недавней аудиенции в Белом доме, заявив, что после окончания войны в Украине отношения стран альянса с Россией могут вернуться в нормальное русло. «Было бы нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией», — сказал он в интервью Bloomberg. При этом он признал, что вопрос приема Украины в НАТО «закрыт».