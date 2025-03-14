Мяч на поле Дональда Трампа

После американско-украинской встрече в Джидде госсекретарь Марко Рубио, как известно, заявил, что теперь мяч находится на стороне России. Визит спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву должен был дать ответ на вопрос, как поступили в России с мячом. Судя по свежей записи в соцсети Дональда Трампа, он остался довольным. Некоторые СМИ подали ее как свидетельство имевшего место разговора самого Трампа непосредственно с Путиным, но имеется в виду именно встреча кремлевского хозяина с Уиткоффом: «Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится…»

Дальше хозяин Белого дома уже привычно подхватывает явно российские пропагандистские тезисы о якобы большом окружении украинских войск в Курской области, которое не подтверждают даже турбопатриоты-военблогеры. Трамп один из самых благодарных потребителей этой половы. Нужно сказать, это обстоятельство, подверженность президента российским нарративам, не остается незаметным для широкой американской публики. Согласно свежему опросу Reuters/Ipsos, 56% американцев считают, что Трамп «слишком тесно связан с Москвой». Почти такие же цифры показывает опрос CNN: 59% ответили, что им не нравится, как Трамп ведет дела с Россией, 55% не удовлетворены, как он пытается уладить войну в Украине. И если CNN, допустим, можно как-то заподозрить в предубежденности к Трампу и республиканцам, университет Quinnipiac считается аналитической организацией, более тяготеющей к республиканцам. Полученные им данные свидетельствуют не просто об окончании так называемого «медового месяца» первых дней новой президентской каденции, а о серьезных проблемах новой администрации буквально по каждому из основных направлений.