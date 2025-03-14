Мяч на поле Дональда Трампа
После американско-украинской встрече в Джидде госсекретарь Марко Рубио, как известно, заявил, что теперь мяч находится на стороне России. Визит спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву должен был дать ответ на вопрос, как поступили в России с мячом.
Судя по свежей записи в соцсети Дональда Трампа, он остался довольным. Некоторые СМИ подали ее как свидетельство имевшего место разговора самого Трампа непосредственно с Путиным, но имеется в виду именно встреча кремлевского хозяина с Уиткоффом: «Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится…»
Дальше хозяин Белого дома уже привычно подхватывает явно российские пропагандистские тезисы о якобы большом окружении украинских войск в Курской области, которое не подтверждают даже турбопатриоты-военблогеры. Трамп один из самых благодарных потребителей этой половы.
Нужно сказать, это обстоятельство, подверженность президента российским нарративам, не остается незаметным для широкой американской публики. Согласно свежему опросу Reuters/Ipsos, 56% американцев считают, что Трамп «слишком тесно связан с Москвой». Почти такие же цифры показывает опрос CNN: 59% ответили, что им не нравится, как Трамп ведет дела с Россией, 55% не удовлетворены, как он пытается уладить войну в Украине.
И если CNN, допустим, можно как-то заподозрить в предубежденности к Трампу и республиканцам, университет Quinnipiac считается аналитической организацией, более тяготеющей к республиканцам. Полученные им данные свидетельствуют не просто об окончании так называемого «медового месяца» первых дней новой президентской каденции, а о серьезных проблемах новой администрации буквально по каждому из основных направлений.
Баланс одобрения/неодобрения по уже указанному вопросу улаживания российско-украинской войны – минус 17%. В целом внешняя политика – минус 11%. Израиль – ХАМАС – минус 12%. Торговля с Мексикой – минус 19%, торговля с Канадой, превратившаяся в непрекращающийся скандал – минус 22%. Только ужесточение торговых отношений с Китаем встречает небольшую поддержку: плюс 2%. По большому счету, можно говорить о тотальном провале внешней политики Дональда Трампа, и, если не будут внесены какие-то коррективы, это наверняка скажется на уровне поддержки со стороны избирателей.
Что интересно, провалены и основные вопросы внутренней политики: ключевая тема избирательной кампании, иммигранты – минус 3%; федеральная рабочая сила, где проводятся массовые хаотические сокращения – минус 15%; наведение порядка в армии – минус 7%; экономика – минус 13%.
Для того, чтобы ввергнуть внешнюю политику и экономику в состояние неопределенности, близкое к хаосу, Дональду Трампу понадобилось всего пятьдесят дней. Его сторонники уверяют других и себя в первую очередь, что это издержки переходного периода, а впереди обещанное процветание.