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Рейтинг УЕФА: Азербайджан впервые за 11 лет опустился так низко

После провала «Карабаха»
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:58 428

Нынешний евросезон Азербайджан завершит на 30-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Для сравнения: по итогам прошлого сезона мы были на 28-м месте. После сезона 2021/22 и несколько лет подряд до этого занимали 26-е место. А после сезона 2017/18, когда «Карабах» в первый и пока единственный раз пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, Азербайджан был на рекордной для себя 23-й позиции.

"Карабах" выступил плохо, Азербайджан опустился в рейтинге

Нынешнее 30-е место - это худший показатель, начиная с сезона 2013/14. Тогда мы располагались на 32-й ступени.

В чем причина падения? Понятно, что в первую очередь это провальное выступление «Карабаха» в нынешней Лиге Европы. С другой стороны, агдамцы до этого долгие годы в одиночку тянули страну в рейтинге УЕФА. После сезона 2016/17 ни одной другой азербайджанской команде пробиться в основные стадии еврокубков не удавалось.

Решение об отмене лимита на легионеров, принятое не так давно Исполкомом АФФА, рассчитано в том числе и на то, что азербайджанские клубы станут успешнее выступать в еврокубках. Посмотрим, поможет ли это.

Исполком АФФА отменил лимит на легионеров. Станут ли азербайджанские клубы играть успешнее в еврокубках?

Итак, Азербайджан на 30-м месте. В нашем активе 19,625 балла. Это сумма, набранная отечественными клубами за последние пять сезонов. В нынешнем сезоне «Карабах», «Зиря», «Сабах» и «Сумгаит» общими усилиями смогли набрать лишь 2,875 балла. Интересно, что «Карабах» и «Зиря», добравшаяся до раунда плей-офф Лиги конференций, положили в копилку страны одинаковое количество баллов - по 1,250. «Сабах» набрал 0,250 балла, «Сумгаит» - 0,125.

2,875 балла - это худший показатель для Азербайджана, начиная с сезона 2020/21. В нынешнем сезоне столько же набрал Израиль. Вместе с израильтянами мы делим 35-36-е места среди 55 стран.

Нынешняя таблица коэффициентов УЕФА определяет места в еврокубках в сезоне 2026/27. 30-е место, которое мы заняли в этом сезоне, может ухудшить стартовые позиции азербайджанских клубов летом 2026 года. Так, если в сезоне 2025/26 в Лиге конференций два представителя Азербайджана начнут со 2-го квалификационного раунда, то через год одной команде, возможно, придется стартовать с 1-го раунда.

По сравнению с прошлым сезоном Азербайджан позволил опередить себя Словакии и Словении.

Сезон 2025/26 Азербайджан начнет на 29-м месте с 17,125 балла (уже не будут учитываться результаты сезона 2020/21). Примечательно, что в новом сезоне одним из наших ближайших конкурентов будет Украина. В условиях войны украинские клубы с каждым годом выступают все хуже и хуже.

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