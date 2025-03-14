USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Новость дня
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..

Как был ликвидирован один из главарей ИГИЛ

детали операции
10:08 407

В ходе совместной операции иракской разведки и международной коалиции под руководством США в Ираке был ликвидирован один из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа".

Об этом сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, передает Fox News.

По его словам, ликвидированный террорист был "одним из самых опасных в Ираке и мире". Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что их силы совместно с иракскими спецслужбами нанесли авиаудар по провинции Анбар, в результате которого был уничтожен "второй по важности лидер ИГИЛ в мире" и глава глобальных операций группировки.

Как уточнили в CENTCOM, Абу Хадиджа отвечал за операции, логистику и стратегическое планирование ИГИЛ, а также контролировал значительную часть финансов группировки.

После удара американские и иракские военные прибыли на место и обнаружили тела двух ликвидированных боевиков. Оба были в поясах смертника и имели при себе оружие. ДНК-идентификация подтвердила, что одним из них был Абу Хадиджа.

Командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла подчеркнул, что ликвидированный террорист был важнейшим членом ИГИЛ, и США продолжат уничтожать террористов, угрожающих безопасности их страны, союзников и партнеров.

Реакцию на ликвидацию выразил также президент США Дональд Трамп, заявив в своей соцсети Truth Social, что американские военные "безжалостно выслеживали" лидера ИГИЛ, и теперь "его жалкая жизнь завершена". Трамп подчеркнул, что операция проводилась в координации с правительством Ирака и Курдским региональным правительством.

ЕС не оставит Украину без оружия
ЕС не оставит Украину без оружия
10:14 475
Ночной налет на Россию
Ночной налет на Россию ВИДЕО
10:11 815
Рейтинг УЕФА: Азербайджан впервые за 11 лет опустился так низко
Рейтинг УЕФА: Азербайджан впервые за 11 лет опустился так низко После провала «Карабаха»
03:58 3303
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 5012
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
14 мартa 2025, 15:29 5462
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
14 мартa 2025, 15:10 5023
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома все еще актуально
14 мартa 2025, 20:39 7107
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 4123
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
14 мартa 2025, 20:16 4469
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья наша корреспонденция
00:54 5088
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
14 мартa 2025, 19:00 4893

ЭТО ВАЖНО

ЕС не оставит Украину без оружия
ЕС не оставит Украину без оружия
10:14 475
Ночной налет на Россию
Ночной налет на Россию ВИДЕО
10:11 815
Рейтинг УЕФА: Азербайджан впервые за 11 лет опустился так низко
Рейтинг УЕФА: Азербайджан впервые за 11 лет опустился так низко После провала «Карабаха»
03:58 3303
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 5012
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
14 мартa 2025, 15:29 5462
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
14 мартa 2025, 15:10 5023
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома
Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома все еще актуально
14 мартa 2025, 20:39 7107
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 4123
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
14 мартa 2025, 20:16 4469
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья наша корреспонденция
00:54 5088
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
14 мартa 2025, 19:00 4893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться