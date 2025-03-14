Как был ликвидирован один из главарей ИГИЛ

В ходе совместной операции иракской разведки и международной коалиции под руководством США в Ираке был ликвидирован один из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа".

По его словам, ликвидированный террорист был "одним из самых опасных в Ираке и мире". Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что их силы совместно с иракскими спецслужбами нанесли авиаудар по провинции Анбар, в результате которого был уничтожен "второй по важности лидер ИГИЛ в мире" и глава глобальных операций группировки.

Как уточнили в CENTCOM, Абу Хадиджа отвечал за операции, логистику и стратегическое планирование ИГИЛ, а также контролировал значительную часть финансов группировки.

После удара американские и иракские военные прибыли на место и обнаружили тела двух ликвидированных боевиков. Оба были в поясах смертника и имели при себе оружие. ДНК-идентификация подтвердила, что одним из них был Абу Хадиджа.

Командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла подчеркнул, что ликвидированный террорист был важнейшим членом ИГИЛ, и США продолжат уничтожать террористов, угрожающих безопасности их страны, союзников и партнеров.

Реакцию на ликвидацию выразил также президент США Дональд Трамп, заявив в своей соцсети Truth Social, что американские военные "безжалостно выслеживали" лидера ИГИЛ, и теперь "его жалкая жизнь завершена". Трамп подчеркнул, что операция проводилась в координации с правительством Ирака и Курдским региональным правительством.