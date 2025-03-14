Ночной налет на Россию

Над Россией ночью сбили 126 беспилотников ВСУ, утверждает Минобороны РФ.

По его данным, больше всего дронов было сбито над Волгоградской областью — 64. Воронежская область подверглась атаке 38 БПЛА, Белгородская — 14, Брянская — 7, Ростовская — 2, а над Курской областью был зафиксирован один дрон.

В Волгограде в ночь 15 марта звучали взрывы, а также возник пожар, свидетельствуют кадры очевидцев. Местные жители сообщают об атаке БПЛА.