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Ночной налет на Россию

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Над Россией ночью сбили 126 беспилотников ВСУ, утверждает Минобороны РФ.

По его данным, больше всего дронов было сбито над Волгоградской областью — 64. Воронежская область подверглась атаке 38 БПЛА, Белгородская — 14, Брянская — 7, Ростовская — 2, а над Курской областью был зафиксирован один дрон.

В Волгограде в ночь 15 марта звучали взрывы, а также возник пожар, свидетельствуют кадры очевидцев. Местные жители сообщают об атаке БПЛА.

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