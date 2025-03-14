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ЕС не оставит Украину без оружия

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Европейский Союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине в случае достижения 30-дневного прекращения огня. Такую точку зрения высказали ряд дипломатов из нескольких стран Евросоюза в пятницу, 14 марта, в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия", - сказал европейский дипломат на брифинге в Брюсселе.

Другой дипломат также высказал мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, а ни в коем случае не наоборот.

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - подчеркнул третий дипломат ЕС. Он тоже отметил, что крайне важно поставить Украину в сильное положение на переговорах и не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" для перегруппировки и повторной атаки.

ЕС не должен ослаблять поддержку Украины в случае перемирия, задача союзников - создать ей сильную позицию, заявил четвертый дипломат. "Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", - сказал он.

Ситуацию вокруг ведущейся дискуссии о прекращении огня главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник, 17 марта, на заседании Совета ЕС по иностранным делам. В нем по видеосвязи примет участие их украинский коллега по должности Андрей Сибига.

В Брюсселе подчеркивают, что оборона Украины напрямую связана с безопасностью Евросоюза, поэтому он не приемлет никаких переговоров о будущем европейского континента без участия ЕС.

Министры также обсудят инициативу верховной представительницы по иностранным делам Каи Каллас о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. В него должны войти поставки в 2025 году артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также обучение и снаряжение целых украинских военных бригад.

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