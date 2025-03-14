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Массовые протесты в Белграде

10:31 231

В Сербии около 31 тыс. студентов собрались в Белграде за день до крупной уличной акции 15 марта, сообщил Kurir со ссылкой на МВД.

Полицейские арестовали двоих за нарушение общественного порядка. В Пионерском парке повреждены тракторы: проколоты шины, разбиты кабины, один опрокинут.

Студенты прибыли пешком и на велосипедах из Нови-Сада, Ниша, Крагуеваца и других городов. Президент Александр Вучич заявил, что акция не согласована с властями, но поручил полиции обеспечить безопасность.

Протесты в Сербии продолжаются пять месяцев после обрушения навеса на вокзале Нови-Сада 1 ноября 2024 года, где погибли 15 человек. Участники требуют судить виновных за «Убийство» и «Коррупцию». В январе ушёл в отставку премьер Милош Вучевич. Вучич связывает протесты с влиянием Запада и угрозой «цветной революции».

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