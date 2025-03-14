ХАМАС готов отпустить американского заложника

ХАМАС сообщил посредникам о готовности освободить заложника с гражданством США и передать тела четырех погибших пленников с двойным гражданством.

"Мы согласны отпустить израильского военнослужащего Эдана Александра, который обладает также американским гражданством, и передать тела четырех погибших заложников, также имевших двойное гражданство", - говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет о 21-летнем Эдане Александре, проживающим в Нью-Джерси, но в момент пленения проходившем армейскую службу в израильской армии.

В начале марта специальный посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил журналистам в Белом доме, что освобождение Александра является для администрации «главным приоритетом».