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Кремль о судьбе ВСУ в Курской области

10:49 2202

Предложение президента РФ Владимира Путина о сложении оружия украинскими формированиями в Курской области остается в силе, но срок его действия стремительно сокращается.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока действует, но их время сокращается, как шагреневая кожа", — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета безопасности гарантировал жизнь и достойное обращение украинским военнослужащим, если они сложат оружие. Однако, по его словам, соответствующее распоряжение должно исходить от руководства Украины.

Предложение Путина прозвучало после заявления экс-президента США Дональда Трампа, который призвал «пощадить» украинских военных в Курской области.

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