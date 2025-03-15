Кремль о судьбе ВСУ в Курской области

"Пока действует, но их время сокращается, как шагреневая кожа", — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Предложение президента РФ Владимира Путина о сложении оружия украинскими формированиями в Курской области остается в силе, но срок его действия стремительно сокращается.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета безопасности гарантировал жизнь и достойное обращение украинским военнослужащим, если они сложат оружие. Однако, по его словам, соответствующее распоряжение должно исходить от руководства Украины.

Предложение Путина прозвучало после заявления экс-президента США Дональда Трампа, который призвал «пощадить» украинских военных в Курской области.