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Баку приветствует соглашение между Бишкеком и Душанбе

11:02 931

Азербайджан приветствует подписание соглашения о делимитации и демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает МИД Азербайджана.

"Это историческое соглашение является важным шагом, который еще больше укрепит дружественные связи между двумя народами", а также стабильность и процветание Центральной Азии. Мы от всего сердца поздравляем обе братские страны с этим значительным достижением", - отмечается в публикации.

Ранее президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя странами. На таджикско-кыргызской границе возобновлена работа двух КПП, закрытых с 2021 года.

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