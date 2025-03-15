Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли?

Посадка в бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев самолёта спецпредставителя США Уиткоффа, возвращавшегося из Москвы в Вашингтон, не является случайной. Это – один из фактов, подтверждающих уровень развития авиационного хозяйства Азербайджана, которое обеспечивает связность скоростных авиамагистральных коммуникаций. Таким образом, не Ереван, не Тбилиси, а именно Баку стал ведущим авиахабом западной части постсоветского пространства. Предлагаю выйти за рамки этого утверждения и рассмотреть сквозь призму азербайджанской геополитики, есть ли признаки участия официального Баку в формировании общего пространства, объединяющего Каспийское море и Персидский залив. Проанализируем несколько основных связующих линий этого макрорегиона. А именно, военно-техническое, инвестиционное и транспортное взаимодействие:

- военно-техническое Основным партнёром в развитии оборонно-промышленного комплекса Азербайджана помимо Турции (компания Bayraktar Teknoloji Azerbaycan на днях получила специальную лицензию субъекта оборонпрома Азербайджана), Израиля и России, становится также Пакистан, уже поставляющий оборудование для азербайджанского ВПК. Как известно, новым универсальным средством в сфере обороны и наступательного вооружения становятся беспилотные системы. Но такие страны, как Пакистан, с помощью доступных продвинутых технологий сделали ставку на создание обновленной традиционной авиатехники. Китайско-пакистанский самолёт 24 JF-17С Block III является тому подтверждением, а приобретение Азербайджаном 24 самолётов этого типа – важным событием в истории ВВС Азербайджана. Истребитель JF-17С Block III, благодаря более совершенным РЛП, БРЭО, электронике и возможностям использования технически совершенных высокоточных боеприпасов, является универсальной боевой машиной. В будущем азербайджанские ВВС планируют закупку боевых самолётов 5-го поколения, и здесь будет конкуренция между двумя претендентами - Китаем с его J-31 и Турцией, которая сегодня ищет заказчиков для истребителей Kaan. Но в любом случае именно эти, а не американские или европейские машины, окажутся свободными от военно-политического контроля и не будут "выключены" производителем в самый неподходящий момент. По существу, Азербайджан воссоздал свой ВПК за счёт региональной промышленной кооперации. На сегодняшний день Баку наладил экспорт различного вида продукции «оборонки» более чем в тридцать стран. С расширением числа совместных производств география азербайджанских поставок определенно расширится. Одно из магистральных направлений - страны Африки. К слову, эта тема обсуждалась в ходе недавних визитов в Азербайджан президентов Сомали и Гвинеи-Бисау.

⁠- потенциал транспортных коммуникаций Магистральные сети транспортных коммуникаций – это основа связующих линий, в том числе политических. Другими словами, это главная валюта "срединных держав". И в этом плане посадка самолета Уиткоффа в Баку – один из множества примеров. Анализ объема грузоперевозок в 2024 году по азербайджанским сегментам международных транспортных коридоров дает такую картину грузопотоков по направлениям: “Восток-Запад” (включая контейнерные поезда из КНР) - 16,9 миллиона тонн; “Европа-Кавказ-Азия” (включая ТРАСЕКА - транзит Грузии и Турции в сторону Центральной Азии) - 8,3 миллиона тонн; “Север-Юг” (азербайджанский экспорт/импорт, включая транзит грузов между Россией и Ираном) - 9,8 миллиона тонн; “Северо-Западный” (партии грузов из России в сторону Грузии и Турции) - 5,9 миллиона тонн; “Юго-Запад” (из Ирана в сторону Грузии) - 394,2 тысячи тонн. Из общего объема грузов 46 процентов перевезены по железной дороге, 30,3 процента - автомобильным транспортом и 23,7 процента - морским путем. Порт Алят, как опорная база Транскаспийского международного транспортного маршрута, стал первым проектом совместного азербайджано-казахского инвестиционного фонда. А ещё Транскаспийский маршрут стал в этом году предметом внимания китайской судоходной компании COSCO, владеющей крупнейшим в мире контейнерным флотом.

Исходя из растущего внимания к этому маршруту, в рамках индикативного плана на 2025 год ADY планирует перевезти по Срединному коридору (включая Транскаспий) порядка 2,5 миллиона тонн грузов, в том числе, контейнерных 96 тысяч TEU (в 2024-м их было 56,5 тысячи). Говоря о транспортной связности, необходимо учитывать и новые электросетевые проекты. Напомним, что проект трансрегиональной передачи "зелёной" электроэнергии из Азербайджана в Европу "Black Sea Energy" привлек внимание Казахстана и Узбекистана, с которыми Азербайджан договорился синхронизировать линии электропередачи и проложить кабель по дну Каспийского моря. Позднее, после завершения в Баку форума COP-29, Саудовская Аравия также заявила, что может стать участником проекта в качестве инвестора. Как известно, в последние годы Саудовское королевство заметно нарастило в странах-партнерах инвестиции в "зеленые" технологии и чистую энергию. - инвестиции в партнёрство Азербайджан стал вторым после России крупнейшим инвестором в Евразийском регионе, поднявшись по итогам первого полугодия с четвертого места в 2016 году до второго – в 2024-м. Взаимные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана составили 6,58 процента от ВВП страны, тогда как у России этот показатель равен 4,15 процента. Таким образом, доля взаимных ПИИ Азербайджана продолжает расти, что делает его значимым региональным игроком в инвестиционной активности. В недавнем инвестиционном мониторинге Евразийского банка указывается, что за период с 2016 по 2024 годы объем накопленных ПИИ Азербайджана увеличился почти вдвое - с 1,7 до 3,135 миллиарда долларов. Основные инвестиции азербайджанских компаний в группе СНГ/ЕАЭС пришлись на транспорт (711 миллионов долларов) и телекоммуникации (709 миллионов долларов).

В мониторинге ЕБРР указывается также, что в настоящее время азербайджанские инвесторы реализуют четыре проекта на сумму 411 миллионов долларов в сфере складского хозяйства, что является максимальным показателем среди всех стран Евразийского региона. Помимо экспорта инвестиций в постсоветский регион, Азербайджан является также активным реципиентом для инвестиций монархий Персидского залива. Недавний бизнес-форум в Абу-Даби “Арабские страны - Центральная Азия - Азербайджан” продемонстрировал интерес арабов к встречным инвестициям в промышленные парки Азербайджана и Алятскую экономическую зону. По итогам бизнес-форума на министерском круглом столе было принято “Коммюнике Абу-Даби” с задачами укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества между арабскими странами, государствами Центральной Азии и Азербайджаном. В этом документе указаны также необходимость развития транспортных путей, создания прочных логистических и торговых сетей, образовательного обмена и другие темы.