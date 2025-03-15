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ПВО Украины под угрозой

11:19 1787

Украина обратилась к Италии и Франции с просьбой срочно предоставить ракеты Aster-30 для комплексов ПВО Samp-T, так как запасы почти исчерпаны, сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, украинские власти уже несколько недель просят Италию и Францию прислать не менее 50 ракет Aster-30.

Однако итальянское правительство не спешит принимать решение, поскольку их собственные запасы почти исчерпались до неприкосновенного резерва. Франция имеет большие запасы, но она также сталкивается с ограничениями.

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил этот вопрос с итальянским коллегой Гвидо Кросетто и представителями Eurosam. На фоне активных бомбардировок каждая система ПВО приобретает критическое значение.

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