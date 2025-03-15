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Алиев наградил хранителей стратегических объектов

11:32 1506

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов.

В документе указано, что за отличия при исполнении служебных обязанностей награждаются следующие военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:

Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Аскеров Васиф Асиф оглу – подполковник

Мирзаев Руслан Джамиль оглу – подполковник

Медалью "За Родину"

Исмаилов Рамин Афсаладдин оглу – подполковник

Бехбудов Нофяль Ариф оглу – майор

Медалью "За военные заслуги"

Аббасов Хафиз Сакит оглу – подполковник

Алекперов Эльданиз Яшар оглу – подполковник

Абдуллаев Турал Фронт оглу – майор

Эйвазлы Парвиз Барат оглу – майор

Маилов Эльмаддин Наджмаддин оглу – майор

Мусаев Ильгар Сабир оглу – майор

Гейдаров Фуад Абдулла оглу – капитан

Наджафов Фадиг Иса оглу – капитан.

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