Ильхам Алиев присоединил Азербайджан к «Исламской восьмерке»
11:42 1440
Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к организации D-8, сообщает сайт главы государства.
Глава государства утвердил закон "О присоединении к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран".
Таким образом, Азербайджан присоединился к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран, подписанному 22 ноября 2012 года в Исламабаде (Пакистан).
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