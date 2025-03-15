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Ильхам Алиев присоединил Азербайджан к «Исламской восьмерке»

11:42 1440

Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к организации D-8, сообщает сайт главы государства.

Глава государства утвердил закон "О присоединении к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран".

Таким образом, Азербайджан присоединился к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран, подписанному 22 ноября 2012 года в Исламабаде (Пакистан).

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