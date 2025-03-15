Маск отвернулся и от украинских детей

Масштабные сокращения финансирования Илоном Маском программ правительства США привели к приостановке работы команды Йельского университета, которая занималась поиском и спасением украинских детей, похищенных Россией, сообщает Mirror.

Ранее правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета. Они использовали технологии с открытым кодом для отслеживания местонахождения пропавших детей и передавали данные украинским властям, помогая вернуть их домой.

Благодаря их работе сотни детей были спасены, однако теперь деятельность команды прекращена из-за сокращения федерального финансирования.

По данным украинского правительства, с момента войны в Украине были похищены почти 20 000 украинских детей.