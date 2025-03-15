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Орбан не хочет видеть Украину в ЕС

12:10 628

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Среди требований — равенство перед законом для всех стран-членов, национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств. Одним из главных требований является отсутствие Украины в составе ЕС.

Ранее Орбан заявлял, что Брюссель обещает Киеву ускоренное вступление в ЕС в обмен на продолжение войны с Россией.

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