Орбан не хочет видеть Украину в ЕС
12:10 628
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Среди требований — равенство перед законом для всех стран-членов, национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств. Одним из главных требований является отсутствие Украины в составе ЕС.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель обещает Киеву ускоренное вступление в ЕС в обмен на продолжение войны с Россией.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!