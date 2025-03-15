Обвал в жилом доме в Барде

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступило сообщение об обрушении балкона жилого дома в Барде.

В Барде обрушился балкон двухэтажного жилого дома на улице Тебриз.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Карабахского регионального центра МЧС и Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что в результате обрушения балкона второго этажа двухэтажного жилого дома под завалами оказалась женщина 1990 года рождения, Алиева Турана Салех гызы.

Благодаря оперативным спасательным мерам, предпринятым силами МЧС, пострадавшая была извлечена из-под завалов и передана бригаде скорой медицинской помощи.

В рамках обеспечения безопасности жители здания были эвакуированы.