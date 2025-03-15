Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, 2025 год в Азербайджане был провозглашен «Годом Конституции и Суверенитета».

Но вместе с этим, в Баку все еще продолжаются работы в рамках солидарности по охране окружающей среды. Прошлый, 2024 год, как известно был объявлен президентом «Годом солидарности во имя зеленого мира». В Баку активно продолжаются работы по расширению зеленых зон, восстановлению экологического баланса и охране окружающей среды.

Накануне праздника Новруз-байрам, 15 марта в Наримановском районе столицы состоялась акция по посадке деревьев. Мероприятие было организовано совместными усилиями исполнительной власти Баку и Общественного объединения «Региональное развитие».