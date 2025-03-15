Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность
В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, 2025 год в Азербайджане был провозглашен «Годом Конституции и Суверенитета».
Но вместе с этим, в Баку все еще продолжаются работы в рамках солидарности по охране окружающей среды. Прошлый, 2024 год, как известно был объявлен президентом «Годом солидарности во имя зеленого мира». В Баку активно продолжаются работы по расширению зеленых зон, восстановлению экологического баланса и охране окружающей среды.
Накануне праздника Новруз-байрам, 15 марта в Наримановском районе столицы состоялась акция по посадке деревьев. Мероприятие было организовано совместными усилиями исполнительной власти Баку и Общественного объединения «Региональное развитие».
В ходе акции сотрудники исполнительных структур и волонтеры общественного объединения высадили множество деревьев и кустарников, подобранных с учетом климатических условий региона.
В тот же день коммунальные службы столицы провели традиционный предпраздничный субботник. Специализированная техника и сотрудники коммунальных предприятий очистили проспекты и улицы, бордюры, фонарные столбы, ограждения вдоль дорог, а также скамейки в парках и зонах отдыха.
Кроме того, представители частного сектора, откликнувшиеся на призыв исполнительной власти Баку, провели чистку витрин торговых и других объектов.
Сотрудники Бакинского объединения озеленения очистили деревья вдоль главных магистралей и проспектов от скопившейся пыли и грязи, взрыхлили почву вокруг них и провели агротехнический уход за зелеными насаждениями.
Работы по озеленению и благоустройству столицы будут продолжены.