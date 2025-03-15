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США наказывают Таиланд из-за уйгуров

12:50 962

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о санкциях против официальных лиц Таиланда за роль в депортации 40 уйгуров в Китай, где, по мнению Вашингтона, они столкнутся с преследованиями.

США намерены бороться с попытками Китая оказывать давление на правительства для принудительного возвращения уйгуров и других групп в Китай, где они подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям.

Депортация произошла в феврале, несмотря на предупреждения ООН, что возвращённые уйгуры будут подвергнуты жестокому обращению. Рубио заявил, что введение визовых ограничений затронет текущих и бывших должностных лиц правительства Таиланда, ответственных за депортацию.

Таиланд защищает свои действия, утверждая, что они соответствуют международным обязательствам в области прав человека.

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