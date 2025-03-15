Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов

Давайте вернемся на полвека назад и посмотрим, какими мы представляли себе 2000-е годы… Большинство людей не замечают, как меняется мир. Они думают, что прогресс — это просто машины, которые стали быстрее, удобнее, умнее. Что отсутствие страха перед политическими репрессиями — это свобода. Они смотрели в будущее с надеждой, ожидая, что наступит золотой век. Но вместо этого началась новая эра, в которой человек теряет свою сущность, превращаясь в бездушный механизм, движимый ритмом технологий.

Эти мысли пришли в голову философу Эриху Фромму еще в 1968 году, когда он писал свою "Революцию надежды". Он видел угрозу в технологическом обществе, предсказывал, что XXI век принесет не освобождение, а новые формы подчинения. Теперь, спустя десятилетия, можно сказать — он был прав. И если он говорил о Второй промышленной революции, то теперь мы живем уже в эпоху Четвертой. Значит, и последствия ее куда глубже, чем могли представить люди прошлого. Это не мгновенная перемена, не случайность. Это дорога, по которой человечество шло десятилетиями. Когда-то машины заменили человеческую и животную силу. Потом начали думать за человека. Теперь — управляют им. Фромм предупреждал: "Если бы общество, зараженное конформизмом и жаждой удовольствий, могло сохранить равновесие, все было бы не так страшно. Но впереди — нечто новое".

В 1968 году он видел только начало. Сегодня это стало реальностью. Мир не похож на "Левиафана" Гоббса, скорее, он напоминает ненасытного Молоха, требующего жертв. Оруэлл и Хаксли описали его лучше, чем любые философы. Все это — не ошибки, не случайные повороты. Еще тогда было ясно: если никто не остановит этот процесс, он приведет нас туда, где уже не будет дороги назад. А система, в которой мы живем, держится на двух принципах. Первый: если что-то можно сделать технически, значит, это будет сделано. Можно создать ядерную бомбу — ее создадут. Можно отправить человека в космос, даже если на Земле не хватает еды — и его отправят. Главное — прогресс. Человеческие ценности отходят на второй план. Главное — движение вперед, даже если оно ведет в пропасть. Второй: производить как можно больше. Чем больше вещей — тем лучше. И чтобы люди хотели их покупать, их превращают в часть системы, подгоняют под общий стандарт. Так ими легче управлять. Индивидуальность мешает, эмоции мешают. Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов.