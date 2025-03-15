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Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов

100 строк философа
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
12:48 816

Давайте вернемся на полвека назад и посмотрим, какими мы представляли себе 2000-е годы…

Большинство людей не замечают, как меняется мир. Они думают, что прогресс — это просто машины, которые стали быстрее, удобнее, умнее. Что отсутствие страха перед политическими репрессиями — это свобода. Они смотрели в будущее с надеждой, ожидая, что наступит золотой век. Но вместо этого началась новая эра, в которой человек теряет свою сущность, превращаясь в бездушный механизм, движимый ритмом технологий.

Мы смотрели в будущее с надеждой, ожидая, что наступит золотой век

Эти мысли пришли в голову философу Эриху Фромму еще в 1968 году, когда он писал свою "Революцию надежды". Он видел угрозу в технологическом обществе, предсказывал, что XXI век принесет не освобождение, а новые формы подчинения. Теперь, спустя десятилетия, можно сказать — он был прав. И если он говорил о Второй промышленной революции, то теперь мы живем уже в эпоху Четвертой. Значит, и последствия ее куда глубже, чем могли представить люди прошлого.

Это не мгновенная перемена, не случайность. Это дорога, по которой человечество шло десятилетиями. Когда-то машины заменили человеческую и животную силу. Потом начали думать за человека. Теперь — управляют им.

Фромм предупреждал: "Если бы общество, зараженное конформизмом и жаждой удовольствий, могло сохранить равновесие, все было бы не так страшно. Но впереди — нечто новое".

Можно отправить человека в космос, даже если на Земле не хватает еды — и его отправят

В 1968 году он видел только начало. Сегодня это стало реальностью. Мир не похож на "Левиафана" Гоббса, скорее, он напоминает ненасытного Молоха, требующего жертв. Оруэлл и Хаксли описали его лучше, чем любые философы.

Все это — не ошибки, не случайные повороты. Еще тогда было ясно: если никто не остановит этот процесс, он приведет нас туда, где уже не будет дороги назад. А система, в которой мы живем, держится на двух принципах.

Первый: если что-то можно сделать технически, значит, это будет сделано. Можно создать ядерную бомбу — ее создадут. Можно отправить человека в космос, даже если на Земле не хватает еды — и его отправят. Главное — прогресс. Человеческие ценности отходят на второй план. Главное — движение вперед, даже если оно ведет в пропасть.

Второй: производить как можно больше. Чем больше вещей — тем лучше. И чтобы люди хотели их покупать, их превращают в часть системы, подгоняют под общий стандарт. Так ими легче управлять. Индивидуальность мешает, эмоции мешают. Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов.

Индивидуальность мешает, эмоции мешают. Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов

Именно поэтому общество производит горы ненужных товаров. И столько же ненужных людей.

Мы давно уже не управляем машинами - это они управляют нами. Новый век не принес человечеству освобождения. Он принес новую форму зависимости, более тонкую, но не менее жестокую.

Некоторые говорят, что это временно. Что это пройдет. Но история говорит об обратном. Мы шли к этому слишком долго.

Когда-то были Ренессанс и гуманизм. Великая французская революция, эпоха знаний, надежда на светлое будущее. Даже Октябрьская революция дала людям веру в перемены. И вот, спустя столько лет, мы пришли в темноту.

Но сожаление — это не оружие.

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