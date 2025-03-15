Стармер: «Путин не должен играть в игры с миром в Украине»

Премьер-министр Великобритании заявил, что нельзя позволить президенту России Владимиру Путину «играть в игры» с возможностью прекращения огня в Украине, сообщает BBC News 15 марта.

«Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента [США Дональда] Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир», — заявил британский премьер.

Если Россия наконец-то сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир. Если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны.

Владимир Путин заявил 13 марта, что поддерживает предложение США ввести временный режим прекращения огня в российско-украинской войне, но, по его словам, Москва намерена получить от Вашингтона ответы на некоторые вопросы. Так, Путина интересует, что будет делать армия Украины во время режима прекращения огня.