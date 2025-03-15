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Трамп: запретить въезд гражданам России и Беларуси по визам

13:16 663

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ужесточить визовую политику для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Согласно информации, Государственный департамент США разработал проект рекомендаций, в котором страны разделены на три категории: «красную», «оранжевую» и «желтую».

В «красную» группу вошли 11 стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США, включая Афганистан, Иран и Венесуэлу.

Россия и Беларусь попали в «оранжевую» категорию, где гражданам этих стран ограничат выдачу виз, разрешив въезд лишь «состоятельным деловым путешественникам».

Также в «оранжевую» группу вошли Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан и другие страны. В «желтую» категорию попали 22 государства, которым будет дано 60 дней для устранения проблем, после чего они могут попасть в «красную» или «оранжевую» категории.

Ожидается, что рекомендации будут официально представлены в период с 17 по 23 марта. Газета отмечает, что окончательный список стран может измениться.

Пока не ясно, будут ли эти ограничения распространяться на тех, кто уже имеет действующие визы, или если их визы будут аннулированы, а также на обладателей грин-карт.

Представители ведомств, к которым обратились журналисты, не прокомментировали информацию.

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