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Сирийские бои привели к гибели 1,5 тыс. гражданских

13:24 275

Число мирных граждан, погибших в ходе боестолкновений на западе Сирии, увеличилось до 1,5 тыс. Такие данные привел сирийский телеканал Sham FM.

По его сведениям, в результате боев между силами переходного правительства Сирии и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс погибли по меньшей мере 1,5 тыс. мирных жителей. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Латакия на северо-западе Сирии, где жертвами столкновений стали не менее 745 гражданских.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между сотрудниками силовых структур переходного правительства и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители этноконфессионального меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

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