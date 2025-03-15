Сирийские бои привели к гибели 1,5 тыс. гражданских

Число мирных граждан, погибших в ходе боестолкновений на западе Сирии, увеличилось до 1,5 тыс. Такие данные привел сирийский телеканал Sham FM.

По его сведениям, в результате боев между силами переходного правительства Сирии и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс погибли по меньшей мере 1,5 тыс. мирных жителей. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Латакия на северо-западе Сирии, где жертвами столкновений стали не менее 745 гражданских.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между сотрудниками силовых структур переходного правительства и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители этноконфессионального меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.