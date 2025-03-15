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Вэнс предупредил о риске «цивилизационного самоубийства» для Европы

13:27 315

Неспособность европейских стран контролировать свои границы может стать для Европы «цивилизационным самоубийством», заявил Fox News вице-президент США.

Слишком многие страны, как указал Вэнс, «не могут или не хотят» контролировать свои границы, а власти некоторых европейских государств ограничивают свободу слова для своих граждан, даже когда они выступают «против таких вещей, как вторжение на границу».

Он также призвал европейских политиков уважать собственных граждан, особенно в Германии, где есть проблема с мигрантами.

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