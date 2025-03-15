Меркель встала на сторону Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский не может в одностороннем порядке диктовать условия мирного урегулирования.

По ее словам, решения должны приниматься совместно с международными партнерами и с учетом интересов всех сторон, включая Россию.

«Когда пробьет час дипломатии, решать не может один президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель. Ее слова приводит газета Berliner Zeitung. Экс-канцлер также подчеркнула важность учета интересов России в дипломатическом решении конфликта.

При этом экс-канцлер добавила, что Путин «пытается ослабить Евросоюз теми средствами, которые есть в его распоряжении», но переговорный процесс в любом случае должен учитывать позиции всех сторон.

Ранее Ангела Меркель выразила мнение о необходимости включения дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине.