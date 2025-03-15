Молодежь уходит из немецкой армии
13:57 1374
Немецкая армия изо всех сил пытается подготовить новобранцев из числа молодежи к войне, пишет Financial Тimes.
Комиссар Вооруженных сил Хёгль признала, что Германия не приблизилась к своей цели иметь 203 000 военнослужащих к 2031 году, поскольку численность Вооруженных сил все ещё ежегодно падает.
Так, четверть из 18 810 мужчин и женщин, записавшихся в армию в 2023 году, покинули Вооруженные силы в течение шести месяцев.
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