Молодежь уходит из немецкой армии

Немецкая армия изо всех сил пытается подготовить новобранцев из числа молодежи к войне, пишет Financial Тimes.

Комиссар Вооруженных сил Хёгль признала, что Германия не приблизилась к своей цели иметь 203 000 военнослужащих к 2031 году, поскольку численность Вооруженных сил все ещё ежегодно падает.

Так, четверть из 18 810 мужчин и женщин, записавшихся в армию в 2023 году, покинули Вооруженные силы в течение шести месяцев.