Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии

С точки зрения политического баланса, Сирия - одна из самых сложных стран Ближнего Востока. И именно различия в этнической и религиозной принадлежности привели ее к гражданской войне, длившейся тринадцать лет. Но в конце прошлого года, после свержения режима Башара Асада, у Сирии появился шанс открыть новую страницу своей истории. В декабре 2024 года Ахмед аш-Шараа, лидер поддерживаемой Турцией группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), освободил от диктатуры Дамаск. После чего сразу же изменил свою внешность - подстриг бороду в стиле «хипстер» и сменил военную форму на цивильный костюм с галстуком. Западные аналитики предположили тогда, что это всего лишь тактический маневр вчерашнего полевого командира боевиков. Но уже вскоре аш-Шараа начал проявлять себя, как самостоятельный и ответственный политический лидер.

Как рассказал один из бывших турецких дипломатов, комментируя по просьбе haqqin.az ситуацию в Сирии, «в первые дни после бегства Асада Турция пыталась убедить европейских политиков, что перед ними не «головорез из ИГИЛ», а серьезный государственный деятель». И, судя по последним событиям, это были не просто слова. Для семьи Ахмеда аш-Шараа участие в большой политике – занятие не новое. Дядя нынешнего лидера Сирии, Фарук аш-Шараа, более двадцати лет занимал при Хафезе и Башаре Асадах пост министра иностранных дел, в 2006 году был приведён к присяге в качестве вице-президента Сирии, а в 90-е годы вел переговоры с президентами США Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном, а также, в попытках достичь примирения с еврейским государством, с премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. После падения баасистского режима глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что Анкара поддерживала Ахмеда аш-Шараа в течение последних десяти лет, сыграв ключевую роль в трансформации его политических взглядов. Позднее стало известно, что именно аш-Шараа передал Турции разведывательные данные, приведшие в 2022 году к ликвидации Абу Ибрагима аль-Курайши, который сменил на посту лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

13 марта аш-Шараа подписал в рамках обещанных реформ временную Конституцию Сирии, которая подготовила комиссия, составленная из юристов, политиков, религиозных деятелей и журналистов. Примечательно, что в момент ее принятия в Дамаске находились Хакан Фидан, министр обороны Турции Яшар Гюлер и директор МIТ Ибрагим Калын. Турецкие политические аналитики расценили этот факт, как поддержку Анкарой нового политического курса Сирии. Временная Конституция Сирии, состоящая из 36 статей, предусматривает, что президент страны должен исповедовать ислам, однако управление государством не будет основываться на этнических или религиозных принципах - главным критерием будет компетентность. Эксперты отмечают, что отказ Сирии от модели, использованной в Ираке и Ливане, является положительным фактором. Напомним, что после событий 2003 года, когда США после операции «Буря в пустыне» вторглись в Ирак и казнили президента Саддама Хуссейна, в Ираке была принята Конституция, основанная на французской модели Ливана, закрепившая разделение власти по конфессиональному принципу. Однако анализ ситуации в Ливане на протяжение последних десятилетий приводит к однозначному выводу, что эта система привела страну к резкому обострению этнических и религиозных конфликтов и, как следствие, к перманентной политической нестабильности. Согласно новой временной Конституции, Сирия сохранит прежнее название — «Сирийская Арабская Республика», а исламское право станет основным принципом законодательства в государстве, 80 процентов населения которого составляют сунниты. Но при этом Конституция гарантирует защиту представителей всех Авраамических религий, а также равные права граждан независимо от их вероисповедания, этнической принадлежности или языка.