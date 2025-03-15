В Европе назвали военной ошибкой наступление ВСУ в Курске

Как пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео, то, что должно было послужить Киеву платформой в переговорном процессе об обмене территориями, сейчас может вернуться бумерангом.

Наступление ВСУ в Курской области РФ стало военной ошибкой и неосторожным политическим шагом.

Как отмечает автор, этот аспект стал, наоборот, выигрышным в руках Москвы. Дороги, ведущие к Судже, освобожденной 13 марта, стали "кладбищем подорванных боевых машин". "Маневр в Курске оказался ошибочным с военной точки зрения, он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить", - пишет обозреватель.

Он отмечает, что единственный положительный эффект был во временном подъеме боевого духа украинцев, которые надеялись на иной исход конфликта.

"Но эта надежда разбилась с избранием Дональда Трампа [президентом США]", - резюмирует автор.