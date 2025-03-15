Летняя жара в районах Азербайджана
В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман.Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 19-24 градуса тепла.
В районах Азербайджана температура воздуха ночью составит 8-12 градусов, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов, днем 20-25 градусов тепла.