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Летняя жара в районах Азербайджана

14:31 1421

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман.Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 19-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана температура воздуха ночью составит 8-12 градусов, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов, днем 20-25 градусов тепла.

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