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И Литва хочет ядерное оружие НАТО

14:34 641

Литва готова рассмотреть возможность изменения Конституции, если союзники по НАТО предложат разместить на ее территории ядерное оружие.

"Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства“, - цитирует портал Delfi слова министры обороны страны Довиле Шакалене на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.

137-я статья Конституции Литвы запрещает размещать на территории этого государства оружие массового поражения и иностранные военные базы. При этом разместить у себя ядерное оружие Вильнюсу пока никто не предлагал, отметила Шакалене.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не поддержит размещение ядерного оружия в восточноевропейских государствах, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

"Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше - на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации", - сказал он в интервью телеканалу Fox News 13 марта.

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