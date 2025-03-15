USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Нефть упадет до 50 долларов
Новость дня
Нефть упадет до 50 долларов

«Голос Америки» и «Радио Свобода» под угрозой из-за указа Трампа

14:50 812

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на упразднение семи независимых федеральных агентств. Этот шаг является частью его более широкой кампании по сокращению штатов правительства, сообщает The New York Times.

Указ предполагает значительное сокращение штатов и обязанностей семи агентств, среди которых - Агентство США по глобальным медиа. Это агентство финансирует такие известные СМИ, как "Голос Америки" и "Радио Свобода", с основной целью поддержания свободы и демократии через информирование и вовлечение людей по всему миру.

Кроме того, в указе упоминаются такие учреждения, как Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA) и Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), который является главным источником федерального финансирования для музеев и библиотек в США.

Трамп, как сообщает газета, поручил руководителям данных агентств сократить их работу и штат до минимума, что может стать одним из шагов для "проверки границ" полномочий президента.

Этот указ вызвал широкий резонанс, поскольку некоторые из ликвидируемых ведомств играли важную роль в поддержке демократических процессов и культурных институтов в стране.

Трамп также заявил, что критически настроенные СМИ должны стать вне закона, добавив, что "необходимо навести порядок в СМИ, которые критикуют его работу".

Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел
14:01 2465
Мяч на поле Дональда Трампа
Мяч на поле Дональда Трампа наш комментарий
02:03 6618
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 2296
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 6840
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность почти официоз
12:31 3190
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 5713
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли?
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли? статья концептуальная
10:57 6190
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья наша корреспонденция
00:54 6747
Нефть упадет до 50 долларов
Нефть упадет до 50 долларов наш обзор
00:38 7263
ЕС не оставит Украину без оружия
ЕС не оставит Украину без оружия
10:14 2251
Беспилотники атаковали Россию: мощнейший пожар
Беспилотники атаковали Россию: мощнейший пожар видео; обновлено 13:46
13:46 6202

ЭТО ВАЖНО

Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел
14:01 2465
Мяч на поле Дональда Трампа
Мяч на поле Дональда Трампа наш комментарий
02:03 6618
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 2296
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 6840
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность почти официоз
12:31 3190
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 5713
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли?
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли? статья концептуальная
10:57 6190
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья
Торг с Эрдоганом неуместен: утром – членство в Евросоюзе, вечером - стулья наша корреспонденция
00:54 6747
Нефть упадет до 50 долларов
Нефть упадет до 50 долларов наш обзор
00:38 7263
ЕС не оставит Украину без оружия
ЕС не оставит Украину без оружия
10:14 2251
Беспилотники атаковали Россию: мощнейший пожар
Беспилотники атаковали Россию: мощнейший пожар видео; обновлено 13:46
13:46 6202
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться