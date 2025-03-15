«Голос Америки» и «Радио Свобода» под угрозой из-за указа Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на упразднение семи независимых федеральных агентств. Этот шаг является частью его более широкой кампании по сокращению штатов правительства, сообщает The New York Times.

Указ предполагает значительное сокращение штатов и обязанностей семи агентств, среди которых - Агентство США по глобальным медиа. Это агентство финансирует такие известные СМИ, как "Голос Америки" и "Радио Свобода", с основной целью поддержания свободы и демократии через информирование и вовлечение людей по всему миру.

Кроме того, в указе упоминаются такие учреждения, как Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA) и Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), который является главным источником федерального финансирования для музеев и библиотек в США.

Трамп, как сообщает газета, поручил руководителям данных агентств сократить их работу и штат до минимума, что может стать одним из шагов для "проверки границ" полномочий президента.

Этот указ вызвал широкий резонанс, поскольку некоторые из ликвидируемых ведомств играли важную роль в поддержке демократических процессов и культурных институтов в стране.

Трамп также заявил, что критически настроенные СМИ должны стать вне закона, добавив, что "необходимо навести порядок в СМИ, которые критикуют его работу".