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Предупреждение синоптиков

15:14 1402

В Азербайджане, начиная в ночь с 18 на 19 марта ожидается изменение погодных условий, временами будет наблюдаться усиливающийся северо-западный ветер, периодические осадки. Температура воздуха постепенно снизится на 10-15 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Об этом предупреждает Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в отдельных местах прогнозируется усиление осадков, ожидаются гроза, град, а в горных районах - мокрый снег и снег.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продлятся до 24 марта.

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