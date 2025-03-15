Предупреждение синоптиков
В Азербайджане, начиная в ночь с 18 на 19 марта ожидается изменение погодных условий, временами будет наблюдаться усиливающийся северо-западный ветер, периодические осадки. Температура воздуха постепенно снизится на 10-15 градусов по сравнению с предыдущими днями.
Об этом предупреждает Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что в отдельных местах прогнозируется усиление осадков, ожидаются гроза, град, а в горных районах - мокрый снег и снег.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.
Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продлятся до 24 марта.