Россия меняет тактику

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об окружении украинских войск на территории в Курской области, заявив, что Россия накапливает силы на восточной границе и, вероятно, готовится нанести удар по Сумской области.

«Мы это понимаем и будем противодействовать», — подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована, а благодаря действиям украинских военных в Курской области удалось оттянуть значительное количество российских войск с других направлений.

Кроме того, Зеленский сообщил об успешных испытаниях и боевом применении новой украинской ракеты «Длинный Нептун».

По его словам, ракета нанесла точный удар на дистанции в тысячу километров.