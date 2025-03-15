Новая роль Азербайджана: от Пакистана до Израиля

«Страна огней» находится сегодня в положительной геополитической диспозиции. Будучи в центре Евразии, да еще расположенному по "каспийско-персидскому меридиану", Азербайджану, в отличие от большинства стран Ближнего Востока, удалось не только избежать большой войны, но и выработать собственные реалистические правила региональной игры. Сегодня в стране создаются условия для взаимного усиления внутренних связей, позволяющие создавать предпосылки интеграции. Азербайджан в полной мере использует эти возможности, получая геополитические «бонусы» на огромном пространстве от Пакистана до Израиля, усиливая как собственные позиции, так и общий потенциал региона.

Новое «Парфянское царство» В эпоху империи Хань китайские дипломаты предприняли, пожалуй, первую в истории человечества попытку установить прямые дипломатические отношения с Великим Римом. И хотя эта амбициозная миссия так и не достигла цели, она, тем не менее, оставила след в истории международных отношений Древнего Мира. И если в те далекие времена роль стыкующего посредника, зарабатывавшего на статусе соединительного шлюза, играло Парфянское царство, то теперь эту функцию выполняют государства экономической зоны «Север-Юг». Чтобы описать ее ареал, назову, прежде всего, "Каспийскую пятерку", объединяющую Кавказ со степями и пустынями Центральной Азии, гористый Иран, связывающий Каспийское море с Персидским заливом, группу арабских монархий Персидского залива, а также открытые мировому океану порты Пакистана. Ну а с запада это огромное пространство делят между собой Турция, как наследница Блистательной Порты, и Государство Израиль со своей миссией технологического обустройства Ближнего Востока.

По существу, фундаментальной конкуренции между парными и множественными проектами взаимодействия описанной группы нет. Они вынужденно используют симбиотические связи между собой, а длительная монополизация какого-либо сегмента этого пространства просто невозможна, поскольку обрушивает всю модель извлечения прибыли из роли "моста" или его сегмента. Конкуренция и состязательность отдельных маршрутов, скорее, навязывается этому региону со стороны, в качестве чужеродного концепта. В этом пространстве можно соединять любые экономические инициативы, не меняющие политического континиума "срединных держав". Более того, долгосрочную перспективу получают проекты, усиливающие технологический уровень и экономическую среду региона, а не замораживающие его на уровне сырьевого придатка. В данном случае это ставка на переработку углеводородного сырья вместо экспорта, декарбонизация региональной промышленности и энергетики, расширение цифровых услуг на собственных платформах и тому подобные вещи, которые обычно обозначают термином "импортозамещение". Понятно, что страны этого региона в плане масштабов экономики и социально-политической "массы тела" весьма разнообразны. Однако данные тенденции отражаются и в количественных показателях расширенного экономического региона "Север-Юг". Если взять рейтинг двадцати ведущих экономик планеты, составленный в динамике десяти лет, то перед нами предстанет следующая картина.

На 2025 год ВВП Индии составляет 4,3 триллиона долларов (5 место), России - 2,2 триллиона (11 место), Турции - 1,5 триллиона (17 место), Саудовской Аравии - 1,1 триллиона долларов (19 место). При этом четыре страны, представляющие каспийско-персидскую зону, входят в число двадцати лидеров, формирующих мировую экономику. Если же вынести за скобки КНР, то темпы роста Индии (77 процентов) и Турции (59 процентов) являются самыми высокими в мире за последние 10 лет. Мост между промышленно-политическими блоками Какова же роль Азербайджана в этом новом формирующемся пространстве? Совместный доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Кембриджского университета "Связующие экономики во фрагментированном мире" показал удачную локализацию макроэкономической политики Баку в группе стран-инвесторов, создающих мост между торгово-промышленными блоками. Данное исследование сопоставило прямые иностранные инвестиции (ПИИ) внутри и между новыми торговыми блоками. В расчет были взяты 290 тысяч новых инвестиционных проектов в 194 странах в период с 2003 по 2024 годы. Собрав данные, экономисты увидели, что при стабильной внутриблоковой инвестиционной динамике (за последующие 20 лет она незначительно подросла, перевалив отметку в 50 процентов всех иностранных вложений) инвестиции блоков друг в друга сократились с 20 до 10 процентов всех ПИИ. Вы спросите, а где разница? Она "утекла" в страны, обеспечивающие торговлю с обеими лагерями.