Новая роль Азербайджана: от Пакистана до Израиля
«Страна огней» находится сегодня в положительной геополитической диспозиции. Будучи в центре Евразии, да еще расположенному по "каспийско-персидскому меридиану", Азербайджану, в отличие от большинства стран Ближнего Востока, удалось не только избежать большой войны, но и выработать собственные реалистические правила региональной игры.
Сегодня в стране создаются условия для взаимного усиления внутренних связей, позволяющие создавать предпосылки интеграции. Азербайджан в полной мере использует эти возможности, получая геополитические «бонусы» на огромном пространстве от Пакистана до Израиля, усиливая как собственные позиции, так и общий потенциал региона.
Новое «Парфянское царство»
В эпоху империи Хань китайские дипломаты предприняли, пожалуй, первую в истории человечества попытку установить прямые дипломатические отношения с Великим Римом. И хотя эта амбициозная миссия так и не достигла цели, она, тем не менее, оставила след в истории международных отношений Древнего Мира. И если в те далекие времена роль стыкующего посредника, зарабатывавшего на статусе соединительного шлюза, играло Парфянское царство, то теперь эту функцию выполняют государства экономической зоны «Север-Юг».
Чтобы описать ее ареал, назову, прежде всего, "Каспийскую пятерку", объединяющую Кавказ со степями и пустынями Центральной Азии, гористый Иран, связывающий Каспийское море с Персидским заливом, группу арабских монархий Персидского залива, а также открытые мировому океану порты Пакистана.
Ну а с запада это огромное пространство делят между собой Турция, как наследница Блистательной Порты, и Государство Израиль со своей миссией технологического обустройства Ближнего Востока.
По существу, фундаментальной конкуренции между парными и множественными проектами взаимодействия описанной группы нет. Они вынужденно используют симбиотические связи между собой, а длительная монополизация какого-либо сегмента этого пространства просто невозможна, поскольку обрушивает всю модель извлечения прибыли из роли "моста" или его сегмента.
Конкуренция и состязательность отдельных маршрутов, скорее, навязывается этому региону со стороны, в качестве чужеродного концепта. В этом пространстве можно соединять любые экономические инициативы, не меняющие политического континиума "срединных держав". Более того, долгосрочную перспективу получают проекты, усиливающие технологический уровень и экономическую среду региона, а не замораживающие его на уровне сырьевого придатка.
В данном случае это ставка на переработку углеводородного сырья вместо экспорта, декарбонизация региональной промышленности и энергетики, расширение цифровых услуг на собственных платформах и тому подобные вещи, которые обычно обозначают термином "импортозамещение".
Понятно, что страны этого региона в плане масштабов экономики и социально-политической "массы тела" весьма разнообразны. Однако данные тенденции отражаются и в количественных показателях расширенного экономического региона "Север-Юг". Если взять рейтинг двадцати ведущих экономик планеты, составленный в динамике десяти лет, то перед нами предстанет следующая картина.
На 2025 год ВВП Индии составляет 4,3 триллиона долларов (5 место), России - 2,2 триллиона (11 место), Турции - 1,5 триллиона (17 место), Саудовской Аравии - 1,1 триллиона долларов (19 место).
При этом четыре страны, представляющие каспийско-персидскую зону, входят в число двадцати лидеров, формирующих мировую экономику.
Если же вынести за скобки КНР, то темпы роста Индии (77 процентов) и Турции (59 процентов) являются самыми высокими в мире за последние 10 лет.
Мост между промышленно-политическими блоками
Какова же роль Азербайджана в этом новом формирующемся пространстве?
Совместный доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Кембриджского университета "Связующие экономики во фрагментированном мире" показал удачную локализацию макроэкономической политики Баку в группе стран-инвесторов, создающих мост между торгово-промышленными блоками.
Данное исследование сопоставило прямые иностранные инвестиции (ПИИ) внутри и между новыми торговыми блоками. В расчет были взяты 290 тысяч новых инвестиционных проектов в 194 странах в период с 2003 по 2024 годы. Собрав данные, экономисты увидели, что при стабильной внутриблоковой инвестиционной динамике (за последующие 20 лет она незначительно подросла, перевалив отметку в 50 процентов всех иностранных вложений) инвестиции блоков друг в друга сократились с 20 до 10 процентов всех ПИИ. Вы спросите, а где разница? Она "утекла" в страны, обеспечивающие торговлю с обеими лагерями.
Именно к таким странам и относится Азербайджан, оказавшийся вторым после России крупнейшим инвестором в Евразийском регионе и поднявшийся с четвертого места в 2016 году до второго по итогам первого полугодия 2024 года.
По данным же 2024 года взаимные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана составили 6,58 процента от ВВП страны, тогда как у России этот показатель равен 4,15 процента.
"Связность" и "технологичность" в собственных руках
Никто сегодня не может быть уверенным, что ресурс услуг связующего звена на перекрестке запад-восток и север-юг, будет стоить меньше, чем какие-либо очередные научно-технические новшества. Мы подходим к технологическому континиуму, когда любая страна может найти дешёвый и сравнительно конкурентоспособный ответ на множество вызовов. У многих государств "мира большинства" появились собственные решения в энергетике и обороне, в продовольственной безопасности, машиностроении, других отраслях, которые еще недавно оставались в руках технологических монополий.
Одним из ярких примеров является рывок турецких инженеров в сфере беспилотных технологий. Им удалось сделать огромный технологический шаг вперёд, и это прямо отразилось на возможностях армии Азербайджана вести современную наступательную войну.
И вот на днях военно-промышленное взаимодействие двух братских стран обрело второе дыхание - Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания BAYKAR подписали «Соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и производства», которое позволит Азербайджану создать с Турцией общую технологическую платформу для развития беспилотных технологий в гражданской сфере, транспортной отрасли, а также в любом другом коммерческом использовании - от сельского хозяйства до сферы развлечений и спорта.
Таким образом, военные технологии двигают вперёд гражданские отрасли. При этом контроль над способностью развивать эту сферу без запросов внешнего технологического донорства, будь то глобальный Запад или Восток, остаётся в руках правительства.
Отсюда вывод: стягивание геополитических ядер Евразии и впредь останется ключевой стратегией для каспийско-персидского перекрестка, на котором Азербайджан будет по-прежнему сохранять флагманские позиции.