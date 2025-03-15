Теймур Мусаев: Глобальное здравоохранение - ответственность всех стран
В столице Азербайджанской Республики проходит XII Глобальный Бакинский форум на тему «Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности» (Rethinkıng World Order: Turning Challenges Into Opportunities).
В рамках XII Глобального Бакинского форума под модераторством президента Европейской коалиции городов против расизма (ECCAR) Бенедетто Заккироли проведена панельная сессия «Глобальное здравоохранение в период кризиса: Новые фронты в готовности и равенстве» (Global Health in Crisis: New Frontiers in Preparedness and Equity).
Выступивший на панельной сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что в последние годы глобальное здравоохранение пережило как прогресс, так и неудачи, вызванные такими факторами, как пандемии и изменения окружающей среды: «Глобальные кризисы в области здравоохранения, такие как пандемии и вспышки заболеваний, разрушительны, но они также создают возможности для позитивных изменений. Эти кризисы способствуют срочным инновациям в разработке вакцин, методов лечения и усовершенствованию медицинских технологий. Они также выявляют слабые места в инфраструктуре здравоохранения, что побуждает страны проводить реформы, внедрять более устойчивую политику и увеличивать инвестиции для оптимизации в принятии эффективных решений».
Было подчеркнуто, что под руководством Президента Ильхама Алиева внедрение социально ориентированной политики, переход к цифровому государственному управлению и экономическая диверсификация укрепили суверенитет Азербайджанской Республики и усилили ее позицию как ведущей страны региона:
«Как подчеркнул глава государства, единогласное решение о проведении COP29 в Баку в ноябре прошлого года является показателем большого уважения и доверия международного сообщества к нашей стране. Снижение воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека и пропаганда здорового образа жизни являются ключевыми приоритетами правительства Азербайджана. Ключевые действия включают в себя создание климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения, развитие зеленых больниц и подготовку устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения».
В своем выступлении Теймур Мусаев отметил, что развитие сферы здравоохранения будет определяться технологическим прогрессом, анализом данных и формированием перехода к персонализированной медицине:
«В то время как мир сталкивается с нехваткой медицинских специалистов, к нам присоединяется новый помощник – искусственный интеллект (ИИ). Один из его наиболее значительных вкладов ИИ – это расширение доступа к медицинским услугам, особенно путем укрепления систем первичной медицинской помощи. Для полной интеграции этих технологий необходимо разработать законодательную базу для эффективного использования практических возможностей искусственного интеллекта».
Министр подчеркнул, что с целью предотвращения киберугроз и неправомерного использования конфиденциальных медицинских данных будущая политика здравоохранения должна уделять первостепенное внимание их безопасности, правам пациентов и регулированию использования искусственного интеллекта:«Хотя цифровые инструменты обладают огромными преимуществами, они должны дополнять, а не заменять человеческий фактор. Эти технологии должны быть вспомогательными средствами, позволяя медицинским работникам уделять больше времени непосредственному уходу за пациентами».
На панельной сессии также выступили заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима, Президент Государства Израиль (2007) Далия Ицик, премьер-министр Республики Молдова (2015) Кирилл Габурич, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка (1992-2000) Исмаил Серагельдин, председатель Глобального форума партнерства Амир Доссал и другие официальные лица.
Затем были проведены широкие дискуссии вокруг темы, даны ответы на тематические вопросы участников панельной сессии.