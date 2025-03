Теймур Мусаев: Глобальное здравоохранение - ответственность всех стран

В рамках XII Глобального Бакинского форума под модераторством президента Европейской коалиции городов против расизма (ECCAR) Бенедетто Заккироли проведена панельная сессия «Глобальное здравоохранение в период кризиса: Новые фронты в готовности и равенстве» (Global Health in Crisis: New Frontiers in Preparedness and Equity).

Выступивший на панельной сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что в последние годы глобальное здравоохранение пережило как прогресс, так и неудачи, вызванные такими факторами, как пандемии и изменения окружающей среды: «Глобальные кризисы в области здравоохранения, такие как пандемии и вспышки заболеваний, разрушительны, но они также создают возможности для позитивных изменений. Эти кризисы способствуют срочным инновациям в разработке вакцин, методов лечения и усовершенствованию медицинских технологий. Они также выявляют слабые места в инфраструктуре здравоохранения, что побуждает страны проводить реформы, внедрять более устойчивую политику и увеличивать инвестиции для оптимизации в принятии эффективных решений».

Было подчеркнуто, что под руководством Президента Ильхама Алиева внедрение социально ориентированной политики, переход к цифровому государственному управлению и экономическая диверсификация укрепили суверенитет Азербайджанской Республики и усилили ее позицию как ведущей страны региона:

«Как подчеркнул глава государства, единогласное решение о проведении COP29 в Баку в ноябре прошлого года является показателем большого уважения и доверия международного сообщества к нашей стране. Снижение воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека и пропаганда здорового образа жизни являются ключевыми приоритетами правительства Азербайджана. Ключевые действия включают в себя создание климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения, развитие зеленых больниц и подготовку устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения».