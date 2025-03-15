Турок устроил дебош в ереванской гостинице

В одной из гостиниц Еревана произошел неприятный инцидент с участием гражданина Турции: он вел себя непристойно, оскорблял персонал и гостей, за что был задержан полицией, сообщают армянские СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел 11 марта днем, хотя информация об этом появилась лишь сегодня. Полицейские, прибывшие по сигналу в гостиницу "Лондон", доставили в участок 41-летнего гражданина Турции Али Аслана, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации правозащитника Рубена Меликяна, вскоре мужчину, задержанного по признакам хулиганства, отпустили.

"У меня есть информация, что на начальном этапе действия правоохранительных органов были адекватными. Но позже, под влиянием какой-то "невидимой силы", их действия изменились. Обвиняемого очень быстро отпустили, есть признаки сокрытия случившегося", - написал Меликян на своей странице в Facebook.

Комментарий полиции по инциденту пока не удалось получить.